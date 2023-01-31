«Деньги из воздуха»: любителям путешествовать из Петрозаводска предложили зарабатывать на рекомендациях

Финансовый консультант Анна Крик оценила надежность компании, деятельность которой основана на туризме по нетто-ценам.

В последних числах января в Петрозаводске состоялась презентация новой бизнес-компании, которая собирает любителей путешествовать и/или зарабатывать на рекомендациях. Международная российская компания добралась и до наших северных широт. Финансового консультанта Анну Крик попросили дать оценку надёжности компании, деятельность которой основана на туризме по нетто-ценам. По ее мнению, такое уже было с круизами, с кооперативами, со шпингалетами.

«Меня просили дать экспертную оценку надёжности данной компании. Финансово компания будет прибыльна следующие 1,5-3 года (обычно эти компании живут не долго, вспомним «БэстВэй», о серых финансовых схемах которой я писала задолго до её официального признания мошеннической организацией). На чём все зарабатывают, ясно, — на тех, кто хочет зарабатывать на других. Это деньги из воздуха. Как при этом защищены персональные данные пользователя, Владелец ответственности не несёт, Роскомнадзор не ведает. Непрозрачность формирования доходной части новых пользователей, её условность, так же вызывают вопросы. Хотя, возможно, это открывается уже позже и только избранным. Если такой документ существует, будет хорошо его предоставлять на этапе до регистрации на сайте, которая является принятием оферты. Ну и эфемерные «нетто-цены» тоже под большим вопросом», - пишет Анна Крик.

Подробнее читайте в материале «САБАЙТРАВЭЛ – и сэкономил, и заработал, и бизнес построил».