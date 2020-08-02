Деньги от переработки мусора в Петрозаводске пойдут на строительство нового приюта для животных

Компания по сбору и переработке вторичного сырья "Калипсо" опубликовала расписание экотакси на эту неделю.

Каждый будний вечер "Калипсо" принимает макулатуру, стекло, металл, пластик, по расписанию. Доходы от переработки идут в помощь строительству нового приюта для бездомных животных.



Понедельник 3.08 – Перевалка



1. 18.15–18.20 – ул. Плеханова, 31 – у "Пятерочки";

2. 18.25–18.30 – перекресток ул.Перевалочная и Чкалова;

3. 18.35–18.40 – ул. Ватутина, 55 – парковка у Нефрологического центра;

4. 18.45–18.50 – ул. Черняховского, 51 – парковка у Протезного предприятия;

5. 18.55–19.00 – ул. Сыктывкарская, 6 – у "Магнита";

6 19.05–19.10 – Город Солнца – у контейнеров у дома №18.

Вторник 4.08 – Ключевая



1. 18.25–18.30 – ул. Ключевая, 6к2 – ЖК Новые Ключи – Траловый проезд;

2. 18.35–18.40 – ул. Сегежская, 6 (у "Пятерочки");

3. 18.45–18.50 – ул. Репникова, 25 у кафе "Ханган";

4. 18.55–19.00 – ул. Гвардейская, 19а внизу у "Магнита";

5. 19.05–19.10 – ТИЗ Усадьбы, на въезде (можем опоздать из–за ЖД–переезда).

Среда 5.08 – Центр



1. 18.20–18.25 – ул. Коммунальная, 1;

2. 18.30–18.35 – ул. Анохина, 1;

3. 18.45–18.50 – ул.Свердлова, 23 с торца, около музколледжа;

4. 19.00–19.05 – ул. Герцена, 28 со двора между домами № 28 и №18;

5. 19.15–19.20 – ул. Красная, 45/Анохина у магазина "Рыболов Охотник".

Четверг 6.08 – Октябрьский



1. 18.20–18.25 – Советская, 29 у "Магнита";

2. 18.30–18.35 – ул. Грибоедова/Первомайский 22В у "Пятерочки";

3. 18.40–18.45 – ул. Железнодорожная, 4 с торца "Дикси";

4. 18.50–18.55 – Октябрьский, 14 (между домами №14 и №16 );

5. 19.00–19.05 – Октябрьский, 28 (между домами №28 и №30);

6. 19.10–19.15 – ул. Григорьева, 1 у "Пятерочки".

Пятница 7.08 – Сулажгора, Пятый посёлок



1. 18.20–18.25 –ул. Суоярвская, 32 у "Бородинского";

2. 18.30–18.35 – ул. Муезерская, 19 у магазина продуктов;

3. 18.40–18.45 – ул. Профсоюзов, 10 у "Магнита";

4. 18.50–18.55 – ул. Пограничная между домами №5 и №7;

5. 19.00–19.05 – ул. Жуковского, 63 у библиотеки.



А на следующей неделе экотакси отправится в микрорайоны: Соломенное, Древлянка, Голиковка, Кукковка.



С 17 по 21 августа – снова по Перевалке, Ключевой, Центру, Октябрьскому, Сулажгоре.



Стоянки очень короткие – 5 минут, поэтому приходите чуть заранее, чтобы не пропустить машину.