"Деньги вкладываются, а роста нет"

Политолог Олег Реут рассуждает о неравномерности экономической модернизации Карелии.

При первом же приближении внимательному обозревателю становится очевидным, что на нет сведены какие-либо споры о том, что тормозит рост экономики Карелии, не даёт развернуться бизнесу, отпугивает инвестиции до такой степени, что они стали исчезающе малыми. "Приведение в нормативное состояние" автомобильных дорог, открытие ФАПов, подарочные наборы для новорождённых… И здесь же срыв в реализации самых значимых для экономики региона мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", постоянные сообщения о значительном удорожании проектно-сметной документации.

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