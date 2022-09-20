Депутат горсовета Тужикова задержана на акции против мобилизации в Петрозаводске

Депутат Петрозаводского городского совета Ольга Тужикова оказалась в числе задержанных на сегодняшней акции против частичной мобилизации в стране.

Депутат Петросовета Ольга Тужикова была задержана сегодня на площади Кирова в Петрозаводске.

Как сообщалось ранее, там состоялась акция против объявления в России частичной мобилизации.

В ней приняли участие ориентировочно 10-15 человек. По предварительным данным, были задержаны более десяти человек.