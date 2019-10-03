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Новости. Общество
13:16, 03 Октября 2019
фото: sovposters.ru

Депутат Госдумы предложил ввести льготы "жертвам перестройки"

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Заместитель председателя думского комитета по образованию и науке считает эпоху перемен в Советском Союзе второй половины 80-х годов прошлого столетия "крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой".

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, занимающий пост заместителя председателя парламентского комитета по образованию и науке, предложил министру труда и социальной защиты России Максиму Топилину ввести в стране новую категорию льготников – "жертвы перестройки". К ним Чернышов отнес тех, кто пережил эпоху перемен в Советском Союзе второй половины 80-х годов прошлого столетия, которая, собственно, завершилась распадом этого государства.

Как считает депутат Госдумы, период перестройки стал для советских граждан – в особенности, для тех, кому тогда было от 25 до 45 лет, – крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой. "На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как "жертвы перестройки", которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии", – говорится в тексте депутатского обращения, цитаты из которого разошлись сегодня по российским СМИ.

В продолжение темы читайте статью "Изображая жертву".

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Комментарии

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zanoza
2019-10-03 14:05:20
Людям ещё не вернули потерянные вклады и страховки из-за дефолта 1998 года . Время прошло, на государственном уровне это не поднимается, а осадочек у людей остался.
кир
2019-10-03 13:37:30
Только бы не работать никогда. Дешёвый популизм. Жертвы 1917 года где?
Гость
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