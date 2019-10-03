Депутат Госдумы предложил ввести льготы "жертвам перестройки"

Заместитель председателя думского комитета по образованию и науке считает эпоху перемен в Советском Союзе второй половины 80-х годов прошлого столетия "крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой".

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, занимающий пост заместителя председателя парламентского комитета по образованию и науке, предложил министру труда и социальной защиты России Максиму Топилину ввести в стране новую категорию льготников – "жертвы перестройки". К ним Чернышов отнес тех, кто пережил эпоху перемен в Советском Союзе второй половины 80-х годов прошлого столетия, которая, собственно, завершилась распадом этого государства.

Как считает депутат Госдумы, период перестройки стал для советских граждан – в особенности, для тех, кому тогда было от 25 до 45 лет, – крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой. "На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как "жертвы перестройки", которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии", – говорится в тексте депутатского обращения, цитаты из которого разошлись сегодня по российским СМИ.

В продолжение темы читайте статью "Изображая жертву".