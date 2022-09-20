Депутат Госдумы предложил заморозить оплату обучения детей мобилизованных

Заморозить оплату услуг учебных заведений для детей мобилизованных граждан предложил зампредседателя Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышев.

Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой депутат предложил заморозить оплату обучения в заведениях разного уровня — от дошкольного до вузовского, либо предоставить детям мобилизованных возможность учиться бесплатно.

«Исходя из того, что дети мобилизованных граждан оказываются в сложной жизненной ситуации, прошу вас рассмотреть предложение о „заморозке“ оплаты их обучения или же призвать руководство вузов временно предоставить им возможность учиться бесплатно», — пишет в обращении Чернышов.

Такая мера позволит уберечь от отчисления студентов вузов, которые обучаются на коммерческой основе и не смогут оплачивать образование самостоятельно.