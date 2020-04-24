Депутат Госдумы РФ заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили COVID-19.

Сейчас он находится в больнице, пишет РБК.

"У меня двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом", – сообщил Калашников.

По словам депутата, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя.

"Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы", – рассказал Калашников. Депутат добавил, что ни с кем не контактировал во время карантина.

Ранее главу Минстроя Карелии Виктора Россыпнова госпитализировали с подозрением на коронавирус. Вирус не обнаружили.