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Депутат Госдумы РФ заразился коронавирусом

Новости. Общество
15:05, 25 Апреля 2020
фото: © Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили COVID-19.

Сейчас он находится в больнице, пишет РБК.

"У меня двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом", – сообщил Калашников.

По словам депутата, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя.

"Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы", – рассказал Калашников. Депутат добавил, что ни с кем не контактировал во время карантина.

Ранее главу Минстроя Карелии Виктора Россыпнова госпитализировали с подозрением на коронавирус. Вирус не обнаружили.

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Комментарии

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новый
2020-04-25 16:33:10
ссаныч, все книжки в агрикалче вслух прочитал ?
Саныч
2020-04-25 16:43:59
новый, ни разу там не был. И не скажу, что собираюсь.
Вася
2020-04-25 16:22:29
Еще не раз вас с коленей поднимет.
новый
2020-04-25 15:45:52
Это который постоянно в телевизоре из одного шоу в другое еле успевает. Дотрынделся звизда телеэкрана.
Саныч
2020-04-25 16:18:00
новый, переобулся в либераста, блаженный?)
Гость
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