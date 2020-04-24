Депутат Госдумы РФ заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили COVID-19.
Сейчас он находится в больнице, пишет РБК.
"У меня двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом", – сообщил Калашников.
По словам депутата, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя.
"Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы", – рассказал Калашников. Депутат добавил, что ни с кем не контактировал во время карантина.
Ранее главу Минстроя Карелии Виктора Россыпнова госпитализировали с подозрением на коронавирус. Вирус не обнаружили.
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