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У главы Минстроя Карелии Виктора Россыпнова не обнаружили коронавируса

Новости. Общество
16:11, 23 Апреля 2020
фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев
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Виктору Россыпнову поставили диагноз ОРВИ.

Как стало известно "Столице на Онего", госпитализированному в минувшую среду, 22 апреля, в республиканскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус главе Минстроя Карелии Виктору Россыпнову оперативно сделали три теста.

По информации правительства Карелии, первая проба дала положительный результат. Два последующих теста, как выяснилось, показали отрицательную реакцию на коронавирусную инфекцию.

Россыпнову поставлен диагноз ОРВИ, сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии". У сотрудников министерства, которые были помещены в обсерватор, взяты материалы для теста на коронавирус. Результаты должны быть известны сегодня к вечеру. Если они будут отрицательными, сотрудников отпустят домой.

Ранее сообщалось, что Виктор Россыпнов госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу из-за контакта с больным коронавирусом.

Кроме того, его трое заместителей, а также начальник "Госэспертизы" помещены в обсерватор, который находится в гостинице "Маски", так как контактировали с Россыпновым.

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Комментарии

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тетка
2020-04-23 17:05:16
Ну вот за что бы не взялись, все из рук вон плохо. Хорошо только языки работают, во всех направлениях. Это гораздо хуже вируса.

Иван Анатолич
2020-04-23 16:43:47
Все равно не зря - хоть дезинфекцию сделали в помещениях)) Сейчас в каждом госучреждении по одному с ОРВИ надо поискать и сделать клининг за бюджетные деньги))
Изя
2020-04-23 16:41:07
Такую дёшёвку подсовывают людям , то болен , то не болен . Столица , вам больше писать нечего , только фейки втираете читателям в мозг . Увольте всех , оставьте Поташова , пусть пишет за всех , если другие не умеют ((((((((((((((
Кира
2020-04-23 16:36:26
А зачем вообще трубить на всю Европу ? Где врачебная тайна о неразглашении диагноза? То Глава РК перепутал работника одного предприятия с другим, и при этом никаких извинений , то сейчас - есть диагноз и вот нет диагноза... Зачем спрашивается конкретизировать??
grisha
2020-04-23 16:31:02
Тест "Угадай мелодию". Лукашенко их критиковал не просто так, имеет веские основания похоже.
dkzfiles
2020-04-23 16:16:42
Дык сделайте четвёртый, пятый раз. Как так-то? Ой, заразный... Ой, нет, не заразный.. Ой, опять заразный. Хрень какая-то с этими анализами. Так можно здорового человека упаковать в больницу и поместить в палату с теми, кто действительно инфицирован. Что за тесты такие?
Изя
2020-04-23 16:36:11
dkzfiles, Тесты хреновые , люди делают на них бабло , фильм даже есть Глеба Пьяных на ЮТУБ , какие там видные люди этим заправляют и что имеют )) :)
zanoza
2020-04-23 16:14:55
Ну вот, а то сразу коронавирус, нечего статистику портить "благополучному" региону.
Гость
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