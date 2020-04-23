У главы Минстроя Карелии Виктора Россыпнова не обнаружили коронавируса

Виктору Россыпнову поставили диагноз ОРВИ.

Как стало известно "Столице на Онего", госпитализированному в минувшую среду, 22 апреля, в республиканскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус главе Минстроя Карелии Виктору Россыпнову оперативно сделали три теста.

По информации правительства Карелии, первая проба дала положительный результат. Два последующих теста, как выяснилось, показали отрицательную реакцию на коронавирусную инфекцию.

Россыпнову поставлен диагноз ОРВИ, сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии". У сотрудников министерства, которые были помещены в обсерватор, взяты материалы для теста на коронавирус. Результаты должны быть известны сегодня к вечеру. Если они будут отрицательными, сотрудников отпустят домой.

Ранее сообщалось, что Виктор Россыпнов госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу из-за контакта с больным коронавирусом.

Кроме того, его трое заместителей, а также начальник "Госэспертизы" помещены в обсерватор, который находится в гостинице "Маски", так как контактировали с Россыпновым.