Депутат Онищенко предложил повысить цену на табак и ограничить его производство

Первый зампред комитетa Госдумы по образованию и наукe, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал о том, как можно отучить российских школьников от курения.

Российских школьников нужно лечить от курения, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об этом сообщает радио Sputnik

"Я уверен, что главнейшая составляющая этого процесса – это отношение в семье. Если курит отец или мама, то дети будут относиться к курению толерантно, что бы им ни говорили родители. Более того, дети в такой семье начнут подражать родителям. У нас, к сожалению, возраст начала регулярного курения среди молодежи один из самых низких в Европе. Где-то в 14-15 лет люди начинают регулярно курить. Не все школьники так делают, но такие есть", – заявил Онищенко.

Депутат считает, что нужно ограничить доступность табака.

"Доступность табака в первую очередь состоит из его экономической доступности. У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых. Надо повышать цену табачных изделий. Также надо ограничить производство табака на территории Российской Федерации. В нашей стране производят где-то порядка 200 миллиардов штук сигарет в год, при этом на территории нашей страны не выращивают табак", – пояснил Онищенко.

При этом он отверг идею борьбы с курением среди школьников с помощью штрафов для родителей. Он убежден, что курильщики – это больные люди, и им надо помогать, а не зарабатывать на них.

"Курение – это наркомания. Курящий человек – это больной человек. У него есть зависимость. Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет", – уверен Геннадий Онищенко.