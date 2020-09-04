Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минздрав Карелии рассказал о коронавирусе в Республиканской больнице 7
Сегодня 13:02
МЧС предупреждает: Ливни обрушатся на Карелию
Сегодня 14:43
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО) 7
Сегодня 17:20
Число заболевших COVID-19 в Карелии возросло на 35 2
Сегодня 08:42
Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима 8
Сегодня 11:11

Депутат Онищенко предложил повысить цену на табак и ограничить его производство

Новости. Общество
21:05, 04 Сентября 2020
фото: Известия/Зураб Джавахадзе
Загрузка...

Первый зампред комитетa Госдумы по образованию и наукe, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал о том, как можно отучить российских школьников от курения.

Российских школьников нужно лечить от курения, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об этом сообщает радио Sputnik

"Я уверен, что главнейшая составляющая этого процесса – это отношение в семье. Если курит отец или мама, то дети будут относиться к курению толерантно, что бы им ни говорили родители. Более того, дети в такой семье начнут подражать родителям. У нас, к сожалению, возраст начала регулярного курения среди молодежи один из самых низких в Европе. Где-то в 14-15 лет люди начинают регулярно курить. Не все школьники так делают, но такие есть", – заявил Онищенко.

Депутат считает, что нужно ограничить доступность табака.

"Доступность табака в первую очередь состоит из его экономической доступности. У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых. Надо повышать цену табачных изделий. Также надо ограничить производство табака на территории Российской Федерации. В нашей стране производят где-то порядка 200 миллиардов штук сигарет в год, при этом на территории нашей страны не выращивают табак", – пояснил Онищенко.

При этом он отверг идею борьбы с курением среди школьников с помощью штрафов для родителей. Он убежден, что курильщики – это больные люди, и им надо помогать, а не зарабатывать на них.

"Курение – это наркомания. Курящий человек – это больной человек. У него есть зависимость. Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет", – уверен Геннадий Онищенко.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Аналитика

Сегодня 11:40
Обществоведение
Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту" 1
Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 25
02.09.2020 07:45
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:20
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 3
Сегодня 10:43
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
Сегодня 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»