Депутат парламента Карелии допрошен в суде по "делу Дмитриева"

Руководителю карельского отделения "Мемориала" продлен срок ареста до конца июня.

Городской суд Петрозаводска продолжил 6 марта рассмотрение уголовного дела руководителя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии. Процесс проходит в закрытом режиме, на сегодняшнем заседании суд заслушал еще нескольких свидетелей обвинения, в числе которых оказался и депутат Законодательного собрания Карелии Аркадий Рутгайзер, возглавляющий городскую поликлинику N2.

Кроме того, судья Александр Мерков удовлетворил ходатайство обвинения о продлении срока содержания Дмитриева под стражей. Известный исследователь сталинских репрессий останется под арестом до 25 июня.

Напомним, уголовное дело против Юрия Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев это обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.