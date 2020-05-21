Депутат сообщила о давлении руководства "Карелия ДСП" на оставшихся без денег работников

Депутат Эмилия Слабунова рассказала о давлении менеджмента "Карелия ДСП" на сотрудников находящегося в кризисе предприятия.

Депутаты Законодательного собрания Карелии на парламентской сессии 21 мая заслушали доклад правительства о способах выведения из кризиса предприятия "Карелия ДСП". На сегодняшний день сотрудники завода, производящего древесно-стружечные плиты, заявили о закрытии производства до лета по причине отсутствия сырья. Работники предприятия предполагают, что завод уйдет в более длительный простой, а затем будет ликвидирован.

Депутат Эмилия Слабунова заявила, что на данный момент на сотрудников оказавшегося в кризисе предприятия оказывает давление менеджмент, вынуждая согласовывать свою позицию с адвокатом в процессе общения с правоохранительными органами, которые проверяют работу "Карелия ДСП".

"Вчера работникам стали рассылать уведомления о том, что в связи с проверкой деятельности АО "Карелия ДСП", производимой правоохранительными органами, сотрудники предприятия могут быть вызваны для опросов. Для контроля за соблюдением прав граждан при проведении опросов компания предоставляет адвоката за свой счет. Ну и далее сообщается порядок действий: если вы получили приглашение на опрос, убедительно просим связаться по такому-то телефону, по электронной почте для согласования ваших действий с адвокатом. Некорректное изложение информации при проведении опроса сотрудникам правоохранительных органов может повлечь вашу ответственность, будьте осторожны", - сообщила Слабунова.

После этого председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович пообещал обратиться в прокуратуру для проверки информации о давлении на работников "Карелия ДСП" со стороны руководства.

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