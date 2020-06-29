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Депутат сравнил улицы Петрозаводска и Уфы: дома оказалось хуже

Новости. Общество
09:38, 30 Июня 2020
фото: Talegram-канал Леонида Лиминчука
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Депутат Заксобрания республики Леонид Лиминчук возмутился ремонтом одной из улиц Петрозаводска, ямы на которой засыпали остатками старого асфальта.

Леонид Лиминчук в своем Telegram-канале предложил сравнить результат ремонта дорог в Петрозаводске и Уфе. Парламентарий приложил два снимка. На одном из них, по его словам, запечатлена набережная Уфы, на другом - отремонтированная улице Медвежьегорская в столице Карелии.

"Новая набережная в Уфе vs улица Медвежьегорская в Петрозаводске. Найдите 10 отличий", - написал Лиминчук.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-06-30 10:08:03
а чего же этот депутатишка так плохо работает? Может пора в отставку?
Os
2020-06-30 09:45:33
Даже если набережную в Петрозаводске сравнивать, то не в пользу нас будет. Но в других городах даже сравнимых с Петрозаводском, в плане благоустройства шагнули далеко вперед да и новый общественный транспорт закупают.
Гость
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