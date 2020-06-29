Депутат сравнил улицы Петрозаводска и Уфы: дома оказалось хуже

Депутат Заксобрания республики Леонид Лиминчук возмутился ремонтом одной из улиц Петрозаводска, ямы на которой засыпали остатками старого асфальта.

Леонид Лиминчук в своем Telegram-канале предложил сравнить результат ремонта дорог в Петрозаводске и Уфе. Парламентарий приложил два снимка. На одном из них, по его словам, запечатлена набережная Уфы, на другом - отремонтированная улице Медвежьегорская в столице Карелии.

"Новая набережная в Уфе vs улица Медвежьегорская в Петрозаводске. Найдите 10 отличий", - написал Лиминчук.

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