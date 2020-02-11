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Депутат Ульянов предложил проиндексировать ветеранские выплаты в Карелии за 11 лет

Новости. Политика
10:09, 12 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Лидер карельских коммунистов, депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов выступил против законопроекта республиканских властей об индексации ежемесячных денежных выплат льготникам на 21 рубль.

Руководитель фракции КПРФ в парламенте Карелии Евгений Ульянов назвал "сырым" и "не отвечающим главному" проект республиканского закона об индексации ежемесячных выплат ветеранам труда и другим льготным категориям граждан. Выступая на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике, лидер карельских коммунистов призвал коллег по депутатскому корпусу снять законопроект с рассмотрения и создать рабочую группу по доработке документа.

"Надо рассматривать его с точки зрения справедливости! – подчеркнул Евгений Ульянов. – Давайте честно говорить: Конституационный суд установил, что 11 лет не проводилось никакой индексации. Давайте проиндексируем сумму выплаты в 700 рублей на уровень инфляции за 11 лет! А второй момент, который всех, я скажу мягко, возмущает, – это с какой скоростью, без общественного обсуждения мы сейчас принимаем этот закон".  

Однако члены парламентского комитета из фракции "Единой России" не только не прислушались к доводам коммуниста, но и проголосовали за то, чтобы закон об индексациях ветеранских выплат был принят сразу во всех чтениях.

Напомним, после решения Конституционного суда Карелии, который признал незаконным отсутствие индексации ветеранских выплат на протяжении 11 лет, глава республики Артур Парфенчиков и депутаты от "Единой России" Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец и Леонид Лиминчук выступили с законодательной инициативой и предложили увеличить их в 2020 году на 21 рубль. То есть, провести индексацию на уровень инфляции за один год. Как следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, в нынешнем году размер ежемесячной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла составит 721 рубль. Пострадавшим от политических репрессий "повезет" больше – размер выплат реабилитированным гражданам предполагается поднять до 773 рублей. Сейчас он составляет 750 рублей в месяц.

Читайте подробнее в статье "Индексация в 21 рубль как благодать".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-02-12 12:20:49
Выступить против закона можно, а толку, нет силы в аппозиционной партии КПРФ, их предложения и инициативы подавляются единороссами. Нужно из этого сделать вывод и правильно голосовать на предстоящих выборах.
Вася
2020-02-12 11:18:16
Александр Мясников высказал парадоксальную точку зрения о том, что распространение китайского коронавируса 2019-nCoV может пойти россиянам на пользу.
Сеня
2020-02-12 11:13:18
Хм. Говорит то верно и складно , но почему туалетную бумагу на 21 рубль единоросам в Заксобрание принёс недепутат-коммунист Андруневич . Сколько можно прятаться вместе с Шоттуевым за спины рядовых коммунистов ??
Вася
2020-02-12 11:09:56
Итак, вы договорились с властью. В результате вы ни за что не отвечаете, все критикуете и отлично живете.
новый
2020-02-12 10:59:44
Рогалевич как обычно прогулял заседание. Оппозиция, блин.
Leopol'd
2020-02-12 10:40:08
Есл ЕР решила ограбить население, то непременно это сделает. И никакие доводы им не помешают!
Сеня
2020-02-12 10:26:04
засуетился перед выборами
Вася
2020-02-12 10:25:26
Мужчинам, страдающим от аденомы простаты, следует оказаться от употребления: газированной минеральной воды; алкоголя; чая; магазинных соков; кофе.

новый
2020-02-12 10:22:36
Где раньше был юноша бледный со взором горящим
кир
2020-02-12 10:58:18
Новый, этот юноша смекнул, что выгодно быть в прикормленной оппозиции. До пенсии надеется дотянуть.
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Политкухня
Индексация в 21 рубль как благодать 4
Республиканские чиновники считают, что ветераны труда в Карелии получают ежемесячную денежную выплату даже больше положенной по федеральным нормам.
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