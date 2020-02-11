Депутат Ульянов предложил проиндексировать ветеранские выплаты в Карелии за 11 лет

Лидер карельских коммунистов, депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов выступил против законопроекта республиканских властей об индексации ежемесячных денежных выплат льготникам на 21 рубль.

Руководитель фракции КПРФ в парламенте Карелии Евгений Ульянов назвал "сырым" и "не отвечающим главному" проект республиканского закона об индексации ежемесячных выплат ветеранам труда и другим льготным категориям граждан. Выступая на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике, лидер карельских коммунистов призвал коллег по депутатскому корпусу снять законопроект с рассмотрения и создать рабочую группу по доработке документа.

"Надо рассматривать его с точки зрения справедливости! – подчеркнул Евгений Ульянов. – Давайте честно говорить: Конституационный суд установил, что 11 лет не проводилось никакой индексации. Давайте проиндексируем сумму выплаты в 700 рублей на уровень инфляции за 11 лет! А второй момент, который всех, я скажу мягко, возмущает, – это с какой скоростью, без общественного обсуждения мы сейчас принимаем этот закон".

Однако члены парламентского комитета из фракции "Единой России" не только не прислушались к доводам коммуниста, но и проголосовали за то, чтобы закон об индексациях ветеранских выплат был принят сразу во всех чтениях.

Напомним, после решения Конституционного суда Карелии, который признал незаконным отсутствие индексации ветеранских выплат на протяжении 11 лет, глава республики Артур Парфенчиков и депутаты от "Единой России" Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец и Леонид Лиминчук выступили с законодательной инициативой и предложили увеличить их в 2020 году на 21 рубль. То есть, провести индексацию на уровень инфляции за один год. Как следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, в нынешнем году размер ежемесячной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла составит 721 рубль. Пострадавшим от политических репрессий "повезет" больше – размер выплат реабилитированным гражданам предполагается поднять до 773 рублей. Сейчас он составляет 750 рублей в месяц.

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