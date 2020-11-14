По мнению секретаря Пудожского районного отделения КПРФ Леонида Попова, переворот в совете ветеранов – это "зачистка перед выборами".

В Пудожском районном совете ветеранов произошел переворот. В официальной группе организации появилась информация о том, что решением расширенного заседания совета ветеранов от 24 октября избран новый председатель Совета ветеранов Кливанский Михаил Михайлович, а также новый состав президиума и совета ветеранов, совет городской ветеранской организации, председателем которого стала Белоголова Светлана Николаевна. При этом председатель президиума районного совета ветеранов Николай Андреевич Оксаненко, законно избранный 21 марта 2019 года на Пудожской районной конференции ветеранов, об этом ничего не знал. Заявления об отставке не подавал. Все решения расширенного заседания принимались без его участия, то есть за его спиной.

По мнению секретаря Пудожского районного отделения КПРФ Леонида Попова, переворот в совете ветеранов произошел перед 2021 годом, годом выборов, отнюдь не случайно.

Дело в том, что ранее в руководство совета ветеранов входили коммунисты и их сторонники, от которых решили избавиться, чтобы поставить на их место более лояльных и послушных общественников. Власти очень нужны те, кто на выборах будут работать на "Единую Россию" и подчиняться приказам сверху.

"Власть не может простить нам поражение на выборах в 2018 году в городской совет, когда 8 депутатов из 15 были не единороссами, когда еще в трех поселениях без нас не могли изменить устав, принять бюджет. Дорогие пенсионеры читайте, думайте, действуйте. Соберите общие собрания и гоните в шею зарвавшихся функционеров", - призвал лидер пудожских коммунистов.

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