890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Кишечную палочку и листерии нашли в семге пяти торговых марок 4
14.11.2020 20:40
Семь человек пострадали и один погиб в страшной аварии на трассе в Карелии 2
Сегодня 12:06
Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 70 3
Сегодня 09:01
Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 11:15
Автомобиль чуть не сбил женщину с коляской на темной улице в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
Сегодня 09:29
Эксперты узнали, какие продукты россияне меньше ели на удаленке 2
14.11.2020 21:40

"Власть не может простить нам поражение на выборах в 2018 году"

Новости. Политика
16:24, 15 Ноября 2020
фото: Столица на Онего,
Загрузка...

По мнению секретаря Пудожского районного отделения КПРФ Леонида Попова, переворот в совете ветеранов – это "зачистка перед выборами".

В Пудожском районном совете ветеранов произошел переворот. В официальной группе организации появилась информация о том, что решением расширенного заседания совета ветеранов от 24 октября избран новый председатель Совета ветеранов Кливанский Михаил Михайлович, а также новый состав президиума и совета ветеранов, совет городской ветеранской организации, председателем которого стала Белоголова Светлана Николаевна. При этом председатель президиума районного совета ветеранов Николай Андреевич Оксаненко, законно избранный 21 марта 2019 года на Пудожской районной конференции ветеранов, об этом ничего не знал. Заявления об отставке не подавал. Все решения  расширенного заседания принимались без его участия, то есть за его спиной.

По мнению секретаря Пудожского районного отделения КПРФ Леонида Попова, переворот в совете ветеранов произошел перед 2021 годом, годом выборов, отнюдь не случайно.

Дело в том, что ранее в руководство совета ветеранов входили коммунисты и их сторонники, от которых решили избавиться, чтобы поставить на их место более лояльных и послушных общественников. Власти очень нужны те, кто на выборах будут работать на "Единую Россию" и подчиняться приказам сверху. 

"Власть не может простить нам поражение на выборах в 2018 году в городской совет, когда 8 депутатов из 15 были не единороссами, когда еще в трех поселениях без нас не могли изменить устав, принять бюджет. Дорогие пенсионеры читайте, думайте, действуйте. Соберите общие собрания и гоните в шею зарвавшихся функционеров", - призвал лидер пудожских коммунистов.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 12:35
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»