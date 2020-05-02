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Депутат уверен, что Заксобранию Карелии нужно отменять закон о роспуске горсовета в Сортавале

Новости. Политика
13:02, 03 Мая 2020
фото: "Столица на Онего"
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Депутат Законодательного собрания республики Александр Федичев инициирует отмену закона о роспуске горсовета Сортавалы.

"Понятно, что Сортавальское городское поселение уже вошло в политический конфликт около года назад, когда было принято решение идти по пути блокирования деятельности горсовета и создания ситуации для его роспуска. Тем, кто все это организовал, казалось, что конфликт разрешен первого марта. Но сегодня очевидно, что он не закончился, и нам ничего не остается, как вернуть ситуацию назад, восстановить прежний городской совет и возобновить нормальную деятельность местного самоуправления. Иначе мы получаем в Сортавале два городских совета: один – легитимный, а другой – зачем-то избранный первого марта при легитимном совете. Я считаю, что парламенту Карелии необходимо отменять закон о роспуске Сортавальского горсовета, принятый в прошлом году, и правовые основания для этого, безусловно, имеются. Единственным основанием для роспуска горсовета являлось судебное решение, а на сегодняшний день такого судебного решения нет. Даже если оно появится в ближайшем будущем, это будет совершенно другое судебное решение, которое, если устоит в судебных инстанциях, даст право Законодательному собранию Карелии на роспуск представительного органа местного самоуправления", – сказал депутат Заксобрания Александр Федичев.

По словам депутата, он выступит с инициативой отмены республиканского закона о роспуске Сортавальского горсовета.

Подробнее о ситуации с сортавальским горсоветом читайте далее. 

 

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