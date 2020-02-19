Депутат Валерий Шоттуев предложил представителям КПРФ вместо пиар-акций помочь детям-сиротам

Заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку Валерий Шоттуев обратился к КПРФ с предложением, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

В ходе заседания парламента 20 февраля депутат Валерий Шоттуев сказал, что законопроектом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия" выполняется проставление Конституционного суда республики о порядке индексации ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Карелии в рамках возможностей расходной части бюджета республики.



"Меня родители с детства учили уважать людей. Можно по-разному относиться к Шоттуеву, Сидорову, Петрову, но к высшему органу государственной власти, избранном народом, надо относиться как того требуют правила приличия и культуры", –сказал Валерий Шоттуев.



"Я предлагаю участникам акции помочь детям-сиротам, к примеру, перечислить трехмесячную денежную выплату детским домам. Сегодня я учувствовал в благородном деле благотворительного Фонда "Материнское сердце" и принес средства детской гигиены, чтобы помочь детям. Для этого в вестибюле парламента установлен специальный ящик", – отметил парламентарий.



Ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы с 1 января 2020 года. Всего из бюджета Карелии на эти цели выделено почти 152 млн рублей.