Депутат Заксобрания Евгений Ульянов потребовал власти Карелии разобраться со срывом автобусных рейсов на дачи

Депутат Заксобрания от КПРФ Евгений Ульянов потребовал власти Карелии разобраться с неудовлетворительной организацией пассажирских перевозок – жители Петрозаводска не могут доехать до своих дач и вернуться обратно.

Депутат Заксобрания от КПРФ Евгений Ульянов обратился к министру по дорожному хозяйству и транспорту Карелии Сергею Щебекину в связи с многочисленными жалобами дачников о неудовлетворительной организации пассажирских перевозок, осуществляемых ГУП «Карелавтотранс».

«Люди зачастую не могут доехать до своих дач и вернуться обратно, так как автобусы ходят нерегулярно, графики рейсов не соблюдаются, бывали случаи, когда автобус просто не приезжал, при этом не было должным образом организовано информирование пассажиров, - написал Евгений Ульянов. - Так, судя, по публикациям в СМИ, 10.07.2021 года дачники в поселке Порожки ждали автобуса на остановке, чтобы доехать до Петрозаводска, более часа. Люди, среди которых основная масса – пенсионеры, вынуждены были стоять на 30-градусной жаре, но автобус так и не приехал. Им предложили самостоятельно добираться до Чалны (9 км), чтобы оттуда доехать до города».

По словам депутата, пассажиры жалуются, что в автобусах душно, большинство транспортных средств не оборудованы кондиционерами, или они не работают. Из-за того, что автобусы ходят нерегулярно и редко, в них набивается много народу, социальная дистанция не соблюдается, что очень опасно в условиях новой волны коронавируса.

«Считаю сложившуюся ситуацию недопустимой. Прошу взять под личный контроль и разобраться с организацией пассажирских перевозок. Необходимо увеличить количество автобусов на пригородных маршрутах, обеспечить строгое соблюдение графика их выхода в рейсы.

Как получилось, что к началу дачного сезона власти не смогли отрегулировать работу государственного предприятия? Почему в условиях новой волны коронавируса не соблюдаются санитарные нормы, что ставит под угрозу жизнь и здоровье наших граждан?», - говорится в обращении.