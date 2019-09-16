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Новости. Общество
13:25, 16 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Депутат ЗС Карелии Ульянов обратился в прокуратуру в связи с увольнением директора школы в Пудоже

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Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Карелии Евгений Ульянов обратился в прокуратуру и правительство Карелии с просьбой разобраться в ситуации с увольнением директора школы в Пудоже.

Евгений Ульянов написал обращения на имя заместителя премьер-министра правительства РК по социальным вопросам Ларисы Подсадник и прокурора Карелии Карена Габриеляна с просьбой взять ситуацию под личный контроль и принять необходимые меры по решению вопроса с увольнением директора школы №3 в Пудоже Светланы Вшивковой.

"В мой адрес обратились родители учеников по вопросу законности снятия с должности директора МКОУ СОШ №3 Пудожа Вшивковой Светланы, написал Ульянов. - Прошу взять ситуацию под личный контроль и принять необходимые меры по решению данного вопроса".

Ранее сообщалось, что администрация Пудожского района в лице Ладыгина Андрея Владимировича приняла решение о снятии с должности директора школы №3 Вшивковой Светланы Валерьевны без объяснения причин, ссылаясь на статью 278 пункт 2 Трудового Кодекса Российской Федерации. Освободить кресло руководителя Светлана Вшивкова должна будет 29 октября.

Родители учеников третьей пудожской школы считают, что снятие с должности директора учебного заведения негативно скажется на учебном процессе.

В связи с чем пудожане обратились с письмами к главе Карелии Артуру Парфенчикову, министру образования Роману Голубеву, депутату Заксобрания Евгению Ульянову и президенту России Владимиру Путину. Они просят "разобраться в критической ситуации, которая сложилась в их районе".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-09-16 13:37:05
Коммунисты после пролета на выборах тоже смуту наводят. Пора патрионутную вату прореживать.
zanoza
2019-09-16 13:29:14
Молодец! Прокуратура во всём "разберётся".
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