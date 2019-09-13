Жители Карелии написали Путину, чтобы отстоять уволенного директора школы

В Пудоже родители учеников местной школы №3 выступили против решения властей, снявших с поста директора учебного заведения Светлану Вшивкову.

Родители учеников третьей пудожской школы считают, что снятие с должности директора учебного заведения Светланы Вшивковой негативно скажется на учебном процессе. Вшивкова должна покинуть свой пост 28 октября по решению учредителя, которым является администрация Пудожского района.

Пудожане обратились с письмами к главе Карелии Артуру Парфенчикову, министру образования Роману Голубеву, депутату Заксобрания Евгению Ульянову и президенту России Владимиру Путину. Они просят "разобраться в критической ситуации, которая сложилась в нашем районе".

"Администрация Пудожского района в лице Ладыгина Андрея Владимировича приняла решение о снятии с должности директора нашей школы Вшивковой Светланы Валерьевны без объяснения причин, ссылаясь на статью 278 пункт 2 Трудового Кодекса Российской Федерации (очень удобная статья для работодателей). В нашем районе и без этого напряженная обстановка с безработицей и много нерешенных проблем. Зачем создавать негативную обстановку в школе? В настоящее время руководство школы устраивает и родителей, и коллектив, и учеников", - сообщается в письме депутату Ульянову, копия котрого имеется в распоряжении редакции "Столицы на Онего".

Как сообщает паблик "Отражение. Карелия", жители Пудожа предполагают, что у районной администрации есть кандидат на должность директора - учитель русского языка и литературы, а в прошлом директор пудожской школы № 1 Елена Гроль, которая, по информации паблика, в настоящее время является главой Пудожского муниципального района на неосвобожденной основе.

"Мы считаем, что наша администрация не справляется со своими обязанностями, не прислушивается к мнению народа. Действует в интересах одного конкретного человека, который на сегодняшний момент работает в школе. К работе которого у наших детей и у нас, родителей, возникают вопросы. Неоднократно наши дети были оставлены самостоятельно работать в то время как она решала свои вопросы, связанные с занимаемой ею должностью главы района. В результате страдают наши дети, качество образования. По имеющейся информации, в коллективе школы рассматривается вопрос о возможном увольнении работников школы, в частности, грамотных педагогов. Это будет катастрофа для всех нас. Мы очень обеспокоены данной ситуацией", - пишут в обращении к депутату парламента родители пудожских школьников.