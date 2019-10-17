Депутат в Карелии лишился мандата за коррупционное правонарушение

Досрочно прекращены полномочия депутата Совета Чернопорожского сельского поселения за непредоставление сведений о доходах и имуществе, сообщил в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района установила, что один из депутатов Совета Чернопорожского сельского поселения не предоставил сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов его семьи за 2018 год, как положено по закону.

В связи с выявленными нарушениями по указанному факту прокуратурой района председателю Совета Чернопорожского сельского поселения внесено представление об устранении нарушений закона и решении вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции".

По результатам рассмотрения представления прокуратуры района на сессии представительного органа решением Совета Чернопорожского сельского поселения полномочия депутата досрочно прекращены за совершение коррупционного правонарушения.