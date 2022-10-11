Депутатам и посетителям парламента Карелии на входе будут снова измерять температуру из-за ковида

Обязательное измерение температуры тела всех входящих в здание парламента Карелии сохранится в следующем году.

Это следует из документации к аукциону для заключения контракта по охране здания на 2023 год,

В описании закупки, где перечислены должностные обязанности охранников, содержится следующий пункт:

«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение измерения температуры тела входящих в охраняемое здание сотрудников Заказчика и посетителей посредством измерительных приборов, предоставляемых Заказчиком, и недопущение в здание лиц с повышенной температурой тела (свыше 36,9 °С».

Кроме градусников у сотрудников охраны так же должно быть огнестрельное оружие, резиновые дубинки, слезоточивый газ, наручники и другие специальные средства.

Услуги охранной фирмы обойдутся бюджету, согласно начальной цене контракта, в 3,7 млн рублей.