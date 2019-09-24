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Новости. Общество
15:53, 24 Сентября 2019
фото: Валерий Поташов

Депутаты Беломорска сочли сороку "символом древней и богатой на события истории города"

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Горсовет решил разместить птицу на гербе муниципального образования.

В сентябре карельский райцентр Беломорск обзавелся своим гербом. Депутаты местного совета утвердили Положение о гербе и флаге муниципального образования, которых у него не было с 1938 года, когда по указу Президиума Верховного Совета РСФСР бывшее поморское село Сорока и три соседних поселка были объединены в портовый город. Казалось бы, близость к Белому морю, отразившаяся в новом топониме, и многовековая история поморских промыслов займут центральное место в городской символике. Однако неожиданно для многих местные депутаты выбрали в качестве гербовой фигуры Беломорска ... сороку – то ли взлетающую, то ли садящуюся на волны, хотя, как известно, она не относится к водоплавающим птицам.

Самое поразительное, что депутаты Беломорского городского поселения прекрасно осведомлены о том, что название поморского села никак не связано с сорокой. "Несмотря на то, что это название не имеет отношения к одноименной птице, тем не менее, по созвучию, в гербе будет использоваться образ сороки как обобщенный символ древней и богатой на события истории города, а также как символ расположения Беломорска на множестве островов", – так в городском совете попытались объяснить странный выбор гербовой фигуры.

Читайте подробнее в статье "Сорока как символ депутатского невежества"

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-09-24 17:23:37
Главное, чтобы костюмчик сидел. Пофиг на тонкости, люди всё равно ни во что не вникают, чего они, ботаники, что ли?
Гость
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