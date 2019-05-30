Депутаты дадут звание Почетного гражданина Петрозаводска ректору ПетрГУ

Депутаты горсовета одобрили присвоение звания Почетного гражданина Петрозаводска Анатолию Воронину, сообщается на сайте Петросовета.

В Петросовете прошло заседание постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию. Депутаты обсудили проекты решений, внесенные на июньскую сессию городского совета.

"Один из представленных проектов решений посвящен присвоению звания Почетный гражданин города Петрозаводска. В этом году высокое звание "за выдающийся вклад в развитие города и укрепление его авторитета в Республике Карелия" предложено присвоить ректору Петрозаводского государственного университета Анатолию Воронину", - говорится в сообщении.

Ранее его кандидатура была поддержана на заседании специальной комиссии в администрации карельской столицы, утверждена главой Петрозаводска Ириной Мирошник, а также членами постоянной комиссии по здравоохранению, экологии и социальному развитию Петросовета, которая состоялась в накануне.