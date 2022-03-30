Депутаты горсовета Петрозаводска больше не смогут получать кипы бумаг с распечатанными законопроектами

Парламент Петрозаводска решил переводить меньше бумаги и впредь распространять материалы в электронном виде из соображений экономии бюджетных средств.

Учреждения Карелии отказываются от бумажного документооборота после шокового мартовского роста цен на бумагу в магазинах.

Горсовет отказался от масштабного бумажного документооборота. Соответствующие изменения внесены в регламент органа власти.

Согласно новым правилам, мэр Петрозаводска будет вносить проекты решений и материалы к ним в одном экземпляре вместе с электронной копией документов. Дополнительно будут представлены копии проектов решений и материалов на бумаге в количестве 10 экземпляров. При этом депутаты горсовета будут получать копии документов в электронном виде. С материалами на бумаге парламентарии смогут ознакомиться на заседаниях комиссий.

Примечательно, что в пояснительной записке к проекту цель нововведений была напрямую увязана с экономикой: горсовет отказался от использования бумаги для экономии средств бюджета Петрозаводска.

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