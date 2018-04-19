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Новости. Общество
15:48, 19 Апреля 2018

Депутаты Госдумы предлагают разрешить использовать маткапитал на покупку дачи

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Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, который разрешает использование средств материнского капитала на покупку, строительство или расширение дачного дома на садовом земельном участке".

Информация об этом опубликована в четверг в электронной базе данных Госдумы.

Авторы законопроекта полагают, что такая возможность будет востребована гражданами. "Как показывает практика, улучшение жилищных условий является приоритетом использования материнского капитала", - заявил Миронов, слова которого приводит пресс-служба думских справороссов.

Подробности читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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