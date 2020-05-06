Депутаты готовятся усложнить жизнь хозяев "наливаек" в Карелии

В парламенте Карелии готовятся предъявить новые требования к владельцам точек, торгующих алкоголем в многоквартирных домах.

Депутаты карельского парламента намерены заставить предпринимателей, которые торгуют спиртным в так называемых "наливайках", увеличить торговую площадь своих заведений.

Ранее федеральный закон запретил владельцам мини-баров, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания, если площадь зала обслуживания клиентов меньше 20 квадратных метров.

При этом закон предполагает, что регионы могут проявить собственную инициативу, установив для местных предпринимателей свой норматив по площади торгующих на розлив заведений. Более того, власти субъектов обрели право и вовсе запретить торговлю спиртным в жилых объектах.

Депутат Заксобрания Карелии Лариса Жданова предложила обязать хозяев республиканских мини-баров увеличить размер площади зала обслуживания посетителей до 30 квадратных метров.

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