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Депутаты карельского парламента помогли решить проблему выплаты зарплаты педагогам Кондопожского района

Новости. Общество
16:52, 26 Декабря 2020
фото: ЗС РК
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С пятницы, 25 декабря, педагогические работники образовательных учреждений Кондопожского района начали получать заработную плату за декабрь.

Об этом сообщила педагог дошкольного образования Галина Реброва, поблагодарив Законодательное собрание за содействие в решении вопроса.

Напомним, ранее по поручению председателя парламента Элиссана Шандаловича Контрольно-счетная палата республики провела проверку в связи с тем, что в Кондопожском районе создалась угроза невыплаты заработной платы работникам образования, тогда как район субвенцию на образование из бюджета Карелии получил в полном объеме. По результатам проведенной работы КСП, в частности, рекомендовала министерству образования совместно с Минфином Карелии провести детальную комплекснуюпроверку целевого использования субвенции на образование органами местного самоуправления Кондопожского района.

Чтобы обеспечить своевременную выплату зарплаты педагогам, на рабочем совещании с участием депутатов, представителей Контрольно-счетной палаты республики, министерств финансов и образования было принято решение предоставить Кондопожскому району бюджетный кредит сроком на три года. В свою очередь руководство района должно предоставить программу оздоровления муниципальных финансов. Таким образом, благодаря вмешательству депутатов Законодательного собрания вопрос своевременного финансирования заработной платы педагогов Кондопожского района на данный момент решен.

"Мы уже год работаем над выходом из сложившейся ситуации, находимся на постоянной связи с администрацией района. Сейчас видим, что положительное решение достигнуто. Наша следующая задача – предотвратить возникновение подобных сложностей в дальнейшем", - отметила председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова.

"Нас очень обеспокоила ситуация, в которой оказались педагоги Кондопожского района, и мы незамедлительно на нее отреагировали. Именно Законодательное Собрание стало той площадкой, где были собраны все заинтересованные стороны и своевременно принято решение, которое позволило обеспечить выплату зарплаты в полном объеме. Я благодарю Министерство финансов республики, Контрольно-счетную палату, Министерство образования за совместную оперативную работу, которая позволила найти выход из сложившейся ситуации", - прокомментировал спикер парламента Элиссан Шандалович.

Парламентарий подчеркнул, что вопрос своевременности финансирования зарплаты работников образования Карелии и дальше будет на контроле у Заксобрания. В настоящее время направлены соответствующие запросы и в другие районы республики.

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