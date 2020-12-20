Депутаты карельского парламента приступили к работе над законопроектом о детях войны

Депутаты Заксобрания начали работу над проектом закона о детях войны, устанавливающим дополнительные социальные гарантии для указанной категории жителей Республики Карелия.

Дети войны – это граждане России, пережившие Великую Отечественную войну 1941-1945 годов и Вторую мировую войну в детском возрасте, не достигших возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года. На территории Карелии сейчас проживает порядка 35 тысяч человек, относящихся к этой категории граждан.

Разработанный законопроект предусматривает закрепление статуса "Дети войны" в Российской Федерации. По мнению депутатов, важно создать условия, улучшающие материальное, социальное обеспечение таких граждан, нуждающихся в особом внимании и защите государства.

Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Карелии Николай Черненко прокомментировал законодательную инициативу: "Во время войны отцы и матери этих детей ушли на фронт, дети встали за станки, работали в поле, на заводах, чтобы производить продукцию. Людей этого возраста становится все меньше, эта отличная инициатива депутатов Законодательного собрания вызывает особое уважение. Сам статус "Дети войны" – это очень важно в связи с 75-летней годовщиной Победы, ветераны воспримут это с особой заботой о них со стороны государства, труд их во время Великой Отечественный войны и после очень значительный".

Напомним, ранее депутаты фракции "Единая Россия" карельского парламента направили в адрес Главы республики Артура Парфенчикова обращение с просьбой поддержать предложение о присвоении статуса "Дети войны" в республике. Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович считает, что поддерживать детей войны – это святая обязанность всех граждан. Работа над законопроектом продолжится в наступающем году.