Депутаты обсудили работу муниципальных органов власти Карелии по обращению с безнадзорными животными

Члены Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии обсудили работу органов муниципальной власти в области обращения с безнадзорными животными в республике за 2021 год и задачи на 2022 год.

Речь шла о расходовании средств на услуги по отлову и содержанию животных без хозяев, изменениях в федеральное законодательство и нормативы.



Напомним, накануне парламентарии посетили приюты в Сегежском и Медвежьегорском районах. Познакомились с деятельностью приютов для собак и обсудили с общественниками, представителями районных администраций предложения по изменению федерального законодательства, регламентирующего обращение с безнадзорными собаками.



По информации Первого заместителя министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Егора Руппиева, процент освоения субвенций по направлению растет ежегодно. Количество отловленных животных за 2021 год составляет 970 животных, новым хозяевам переданы — 575 собак. В этом году в региональном бюджете предусмотрены субвенции в размере 27 821,1 тыс. рублей. Объем средств в нераспределенном резерве составляет 1, 4 млн рублей. Предполагается, что средства будут дополнительно предоставлены в районы по потребностям. Кроме того, с 2020 года ведется работа по изменению норматива. Сейчас стоимость услуг по содержанию и отлову животных без хозяев существенно выше установленного норматива.



Председатель Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова уточнила у профильного ведомства, как оценивается качество оказываемых услуг подрядчиками, осуществляющими работы с безнадзорными животными.



«Ежегодно из бюджета республики тратятся средства на отлов, содержание, транспортировку животных без хозяев. Это значительные траты и для органов местного самоуправления. Мы были в приюте в Сегеже, ситуация страшная — собак содержат в крайне плохих условиях. Финансирование из года в год увеличивается по направлению, однако мы должны говорить о качестве оказываемых услуг, проводимых подрядчиками, эффективности расходования средств. К сожалению, статистика укусов и нападений безнадзорных животных есть в Республике Карелия», — отметила Марина Гуменникова.

Парламентарий Натали Карапетян рассказала о ситуации в Сегежском районе. «Segezha group» неоднократно помогала приюту, но есть вопросы к руководству.

«Приют „Верный друг“ получил от компании „Segezha group“ 200 тыс. рублей на строительство новой печи. Но они этого не сделали. Поскольку это благотворительные средства, никакого отчета от частного приюта мы не получили. Ежегодно компания выделяет более млн рублей на отлов, стерилизацию собак, но при этом ситуация не меняется. Необходим комплексный подход, а также ужесточить ответственность за самовыгул домашних питомцев» — прокомментировала парламентарий.



Егора Руппиев пояснил, что одиннадцать муниципальных образований были проверены в 2021 году. Основные замечания — это отсутствие видеофиксации по факту отлова, стерилизации и маркирования.



Вице-спикер парламента Ольга Шмаеник отметила, что практически все органы местного самоуправления констатируют факт нехватки средств на качественное выполнение полномочий. При этом динамика выделения субвенций на обращение с безнадзорными животными растет. Парламентария интересовали контрольные мероприятия по учету отловленных животных без хозяев, отчетность подрядчиков.



Как сообщили в профильном министерстве, в рамках федерального законодательства подрядчик должен вести видеофиксацию процесса отлова и выпуска животных. Часть районных администраций располагает такими материалами. Если подрядчик добросовестный, то по видео можно отследить, какие животные отловлены.



Ольга Шмаеник подытожила, что такие материалы можно будет запросить у подрядной организации по обращению, а также провести инспекционный визит с помощью ведомства для контроля количества отловленных животных и эффективности расхода средств.



Депутатский корпус считает, что для эффективного регулирования численности животных без владельцев необходим комплексный, системный подход, предполагающий наличие необходимой инфраструктуры, грамотных управленческих решений, а также совершенствование федерального и регионального законодательства.