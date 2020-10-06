Депутаты парламента раскритиковали Минздрав Карелии за работу по снижению задолженности медучреждений

Ситуацию с просроченной кредиторской задолженностью учреждений здравоохранения республики, которая составляет более 200 млн рублей, парламентарии рассмотрят на совместном заседании Комитета по здравоохранению и соцполитике и Комитета по бюджету и налогам.

Такое решение было принято 6 октября на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике.

Напомним, в феврале 2020 года депутатским корпусом было принято решение выделить из бюджета республики 100 млн рублей на погашение долгов медучреждений перед кредиторами. Сегодня депутаты попросили министра здравоохранения Михаила Охлопкова отчитаться о расходовании средств и проинформировать о текущем положении дел.

По словам министра, средства были направлены всем учреждениям с просроченной кредиторской задолженностью, вместе с тем на 1 октября объем долга медучреждений составляет 207,8 млн рублей. Пояснения Михаила Охлопкова о причинах роста задолженности депутатов не устроили. По их мнению, у Минздрава нет четкой стратегии решения этой проблемы. Парламентарии опасаются, смогут ли учреждения при наличии долгов полноценно оказывать медицинскую помощь.

"Данные, которые представил Михаил Егорович, и те материалы, что депутаты получили на руки, разнятся. Мы должны получать достаточный объем информации для принятия решений. Мне не понятно, как строится работа Минздрава с подведомственными учреждениями и не будет ли в конце года еще большей кредиторской задолженности", - сказал депутат Леонид Лиминчук.

"Законодательное собрание всегда уделяло и будет уделять особое внимание финансированию системы здравоохранения. Мы с огромным уважением относимся к труду главных врачей и понимаем, какую колоссальную нагрузку и ответственность они несут за обеспечение стабильной работы поликлиник и больниц, особенно в период пандемии. У нас нет вопросов к руководителям учреждений, но есть вопросы к Министерству здравоохранения Карелии: что сделано для того, чтобы помочь главным врачам справиться с возникшими финансовыми трудностями", - отметил парламентарий.

Леонида Лиминчука поддержал председатель Комитета Алексей Хейфец, который напомнил, что проблема кредиторской задолженности больниц и поликлиник рассматривалась в парламенте год назад, но за это время прорыва не случилось.

По итогам заседания депутаты приняли решение подробно рассмотреть вопрос о просроченной кредиторской задолженности учреждений здравоохранения на совместном заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике и Комитета по бюджету и налогам.