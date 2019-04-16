Депутаты Петросовета дали определение понятию "дворовая территория"

Введение определения данного понятия позволит более четко обозначить все границы дворов, ответственность за их уборку и благоустройство, сообщили в Петросовете.

Вопрос обсуждался на профильной рабочей группе Петросовета с участием депутатов и специалистов администрации карельской столицы.

На сегодняшний день термин "дворовая территория" активно используется в законодательных и нормативных актах, однако в Земельном, Жилищном и Гражданском кодексах РФ его определение отсутствует. В связи с этим перед участниками рабочей группы стояла задача – четко сформулировать, что означает данный термин, чтобы в последующем внести его в статью 3 Правил благоустройства Петрозаводска.

На заседании было рассмотрено несколько вариантов расшифровки понятия. По итогам дискуссии члены рабочей группы предложили считать дворовой территорией – "совокупность территорий, находящихся в общем пользовании, прилегающих к домам, зданиям и сооружениям, включая расположенные на них объекты, предназначенные для обслуживания и эксплуатации таких домов, зданий и сооружений, а также элементы благоустройства этих территорий, в том числе парковки (парковочные места), тротуары и автомобильные дороги, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, зданиям и сооружениям".

В дальнейшем данный вопрос будет вынесен на публичные слушания.

Окончательное решение о внесении соответствующих дополнений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе с учетом мнения горожан депутаты примут на очередной сессии Петрозаводского городского Совета.