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Новости. Общество
14:47, 16 Апреля 2019
фото: Сайт Петросовета

Депутаты Петросовета дали определение понятию "дворовая территория"

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Введение определения данного понятия позволит более четко обозначить все границы дворов, ответственность за их уборку и благоустройство, сообщили в Петросовете.

Вопрос обсуждался на профильной рабочей группе Петросовета с участием депутатов и специалистов администрации карельской столицы. 

На сегодняшний день термин "дворовая территория" активно используется в законодательных и нормативных актах, однако в Земельном, Жилищном и Гражданском кодексах РФ его определение отсутствует. В связи с этим перед участниками рабочей группы стояла задача – четко сформулировать, что означает данный термин, чтобы в последующем внести его в статью 3 Правил благоустройства Петрозаводска. 

На заседании было рассмотрено несколько вариантов расшифровки понятия. По итогам дискуссии члены рабочей группы предложили считать дворовой территорией – "совокупность территорий, находящихся в общем пользовании, прилегающих к домам, зданиям и сооружениям, включая расположенные на них объекты, предназначенные для обслуживания и эксплуатации таких домов, зданий и сооружений, а также элементы благоустройства этих территорий, в том числе парковки (парковочные места), тротуары и автомобильные дороги, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, зданиям и сооружениям".

В дальнейшем данный вопрос будет вынесен на публичные слушания.

Окончательное решение о внесении соответствующих дополнений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе с учетом мнения горожан депутаты примут на очередной сессии Петрозаводского городского Совета. 

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Комментарии

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Михаил
2019-04-16 15:29:10
целый день потратили и даже наверное все вспотели вопрос же первостепенной важности. Но ларчик открывался просто:
под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам - п. 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды (приложение 15 к Государственной программе РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ").
За что слуги народа и юристы администрации з/п получают, если гос.программ не знают, по которым работают. Да в правовую систему лень зайти и инф. получить
zanoza
2019-04-16 15:05:53
Ну с автомобильными дорогами можно поспорить. Эта формулировка некорректная. Подъездные пути к дому (для спецтехники и личных авто) это не дорога! Эти подъездные пути входят в кадастровый земельный план к дому и нам других автомобильных дорог не надо. Это лукавая формулировка обернётся тем, что заставят собственников МКД асфальтировать всякие левые автомобильные дороги у дома.
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