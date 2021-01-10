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Депутаты Петросовета подарили гранаты врачам ковид-центра Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
14:27, 11 Января 2021
фото: © Петросовет
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Депутаты присоединись к акциям "Лови гранат" и "С Новым годом, ветеран!", которые проходили в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе Петросовета.

В рамках всероссийской благотворительной акции "Лови гранат" волонтеры передают в ковид-стационары фрукты для поддержания иммунитета врачей и медперсонала. В преддверии праздников депутаты Петрозаводского городского Совета Павел Петров и Оксана Политова вручили сотрудникам Республиканской инфекционной больницы и монопрофильного центра на базе госпиталя ветеранов войн гранаты, мандарины и лимоны. Они также поздравили медиков с наступающим Новым годом и поблагодарили их за самоотверженный труд.

Акция "С Новым годом, ветеран!" - это еще одна возможность поблагодарить ветеранов, тружеников тыла за их подвиг и создать им праздничное настроение. В канун Нового года депутат Петросовета и волонтер Екатерина Реутова поддержала акцию, поздравила своих подопечных – пожилых петрозаводчан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в период пандемии коронавирусной инфекции, и передала им новогодние подарки.

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Комментарии

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насмешница
2021-01-11 17:40:17
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Off
2021-01-11 16:32:40
Депутаты совсем отморозились . Обычные , повседневные продукты , обычного человека , преподносят как суперподарок . Лучше бы деньгами помогли ..убогие .
nae
2021-01-11 15:58:40
А я уж подумал, что "лимонки", ну, или ргд-5 )))
EventVK
2021-01-11 15:51:38
лови, гранат, ветеран.. у организаторов клин в голове?
zanoza
2021-01-11 15:05:34
Добрые дела не любят шума, иначе это уже не добрые ,а корыстные дела.
Вася
2021-01-11 14:41:59
Где ржать надо,а Заноза?
театральный критик
2021-01-11 14:40:58
Полезны для общества
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