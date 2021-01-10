Депутаты Петросовета подарили гранаты врачам ковид-центра Карелии (ФОТО)

Депутаты присоединись к акциям "Лови гранат" и "С Новым годом, ветеран!", которые проходили в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе Петросовета.

В рамках всероссийской благотворительной акции "Лови гранат" волонтеры передают в ковид-стационары фрукты для поддержания иммунитета врачей и медперсонала. В преддверии праздников депутаты Петрозаводского городского Совета Павел Петров и Оксана Политова вручили сотрудникам Республиканской инфекционной больницы и монопрофильного центра на базе госпиталя ветеранов войн гранаты, мандарины и лимоны. Они также поздравили медиков с наступающим Новым годом и поблагодарили их за самоотверженный труд.

Акция "С Новым годом, ветеран!" - это еще одна возможность поблагодарить ветеранов, тружеников тыла за их подвиг и создать им праздничное настроение. В канун Нового года депутат Петросовета и волонтер Екатерина Реутова поддержала акцию, поздравила своих подопечных – пожилых петрозаводчан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в период пандемии коронавирусной инфекции, и передала им новогодние подарки.