Депутаты Петросовета поздравили ветеранов с Днем Победы

Депутаты Ирина Шарипова и Елизавета Васильева встретились с пожилыми петрозаводчанами и вручили им подарки.

Депутаты Петросовета Елизавета Васильева и Ирина Шарипова приняли участие в традиционном концерте, приуроченном ко Дню Победы. Мероприятие, на которое были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, прошло в Академическом лицее.

Депутаты поздравили ветеранов с приближающимся праздником и вручили им подарки от Петросовета и партии ЛДПР, фракцию которой в городском парламенте возглавляет Елизавета Васильева.

"В преддверии праздника у нас есть возможность поздравить ветеранов, которых, к сожалению, осталось не так много, - сказала Васильева. – Для нас 9 Мая – великий день, о котором нельзя забывать. Хочу пожелать нашим дорогим ветеранам, чтобы они жили счастливо, были здоровы и чтобы каждый год мы могли поздравлять их и слушать истории об их подвигах".

"Мы собрались здесь, чтобы поздравить наших ветеранов с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Хочу поблагодарить Академический лицей, в чьих стенах проходит это мероприятие, и Совет ветеранов Древлянки, организовавший встречу", - добавила Ирина Шарипова.

О том, как будет праздноваться День Победы в Петрозаводске, можно узнать на сайте городского управления культуры.