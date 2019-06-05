Депутаты Петрозаводска предложили разрешить выгуливать собак в городских парках

Депутаты Петросовета внесли изменения в правила благоустройства карельской столицы, согласно которым в городе должны появиться новые места для выгула питомцев.

На сессии Петрозаводского городского совета в среду, 5 июня, депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений в Решение горсовета "Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе". Вопрос был принят без парламентского обсуждения.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "места, предназначенные для выгула собак и иных домашних животных, будут определены на основании соответствующего постановления администрации Петрозаводского городского округа".

Подробнее о том, какие места предложили использовать для выгула собак, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".