Депутаты планируют увеличить отпуск за ненормированный рабочий день

Парламентарии планируют установить более существенные социальные гарантии за ненормированный рабочий день, в частности увеличить отпуск, рассказал первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли в четверг в Госдуму законопроект о совершенствовании сферы занятости населения, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы, пишет РИА Новости.

"Мы договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы, во-первых, четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, а во-вторых, установить более существенные социальные гарантии, например, более значительный отпуск. Сейчас он 3 рабочих дня дополнительно. Более значительный отпуск для того, чтобы работодатель, внося в контракт положения о ненормированном рабочем дне, задумывался, выгодно это ему или невыгодно, насколько ему это реально нужно в отношении работника", - сказал Исаев журналистам.

Он пояснил, что в настоящее время ненормированный рабочий день воспринимается работодателем как возможность беспокоить сотрудника в любое время дня и ночи, поэтому парламентарии намерены заняться этим вопросом.