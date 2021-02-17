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Депутаты планируют увеличить отпуск за ненормированный рабочий день

Новости. Общество
19:40, 18 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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Парламентарии планируют установить более существенные социальные гарантии за ненормированный рабочий день, в частности увеличить отпуск, рассказал первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли в четверг в Госдуму законопроект о совершенствовании сферы занятости населения, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы, пишет РИА Новости.

"Мы договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы, во-первых, четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, а во-вторых, установить более существенные социальные гарантии, например, более значительный отпуск. Сейчас он 3 рабочих дня дополнительно. Более значительный отпуск для того, чтобы работодатель, внося в контракт положения о ненормированном рабочем дне, задумывался, выгодно это ему или невыгодно, насколько ему это реально нужно в отношении работника", - сказал Исаев журналистам.

Он пояснил, что в настоящее время ненормированный рабочий день воспринимается работодателем как возможность беспокоить сотрудника в любое время дня и ночи, поэтому парламентарии намерены заняться этим вопросом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1
2021-02-18 20:59:50
Депутатам и сенаторам ????
кир
2021-02-18 20:42:08
Какой отпуск дополнительный? Многие не делают норму выработки в течение смены. Например, дворники и давидка.
Гость
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