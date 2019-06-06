Депутаты пресекли бесконтрольную установку рекламных конструкций в Петрозаводске

На сессии Петросовета утверждены требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводска.

Требования разработаны управлением архитектуры и градостроительства администрации при участии профильной рабочей группы Петросовета. При разработке положения учитывался положительный опыт других регионов, где подобный регламент уже принят и успешно работает.

Правила размещения и внешнего вида позволят привести вывески к стилистическому единообразию в границах одного фасада, исключить бесконтрольную установку конструкций, портящих архитектурный облик города, а также отчистить здания от несанкционированной наружной рекламы.

Введение требований будет происходить поэтапно. Для лиц, конструкции которых в настоящее время установлены с нарушением, будет предусмотрен переходный период, который позволит им привести вывески в соответствие с установленным регламентом.

Так, для центральной части города, ограниченной берегом Онежского озера, полотном Октябрьской железной дороги, Лососинкой и Неглинкой, переходный период составит 3 месяца.

Сколько дадут времени предпринимателям, чьи вывески находятся за пределами центральной части Петрозаводска, читайте здесь.