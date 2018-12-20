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Новости. Общество
12:01, 20 Декабря 2018
фото: Илья Тимин

Депутаты приняли многострадальный закон о статусе столицы для Петрозаводска

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Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли закон о столичном статусе Петрозаводска, который обсуждался 18 лет.

Соответствующее решение было принято в среду на внеочередном заседании карельского парламента. Депутаты рассмотрели и приняли закон о столичном статусе Петрозаводска во втором и окончательном чтении. Так закончилась многолетняя эпопея, когда сторонники и противники законопроекта не могли прийти к единому мнению, нужно ли наделять Петрозаводск столичными функциями с отдельным финансированием их исполнения, или нет.

Напомним, что ранее руководители республики, начиная с Катанандова и заканчивая Худилайненом, были против закона о статусе столицы для Петрозаводска. И только Парфенчиков войдет в историю как глава региона, при котором был принят соответствующий закон. Любопытно, что он сам вносил этот законопроект в Законодательное собрание вместе со спикером карельского парламента Элиссаном Шандаловичем в марте этого года.

Напомним, что инициатором разработки законопроекта, который, в конце концов, нашел поддержку у республиканских властей, выступил председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук. В сентябре прошлого года в Петрозаводске по его предложению проводился опрос о столичном статусе среди жителей города. В опросе приняло участие 38 744 человека. За принятие закона о столичном статусе проголосовали 36 712 респондентов, против – 1817.

Отметим, что в законопроекте указывается, что Петрозаводск, согласно Конституции, является столицей Республики Карелия. Документ же предусматривает финансовое обеспечение столичного статуса.

"Финансовое обеспечение реализации настоящего закона осуществляется посредством предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета республики на осуществление мероприятий, предусмотренных программой развития столицы Карелии, утвержденной правительством Республики Карелия. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2019 года", - уточняется в законопроекте.

В пояснительной записке указывается, что закон "О статусе столицы Республики Карелия" направлен на обеспечение Петрозаводска необходимым уровнем инфраструктуры и транспортной доступности. 

 

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Комментарии

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zanoza
2018-12-20 13:13:19
Ну раз славный город П стал столичным, так и выглядеть он должен по столичному! Статуса мало, нужно приводить город в порядок.
Хаос
2018-12-20 13:13:16
....Парфенчиков войдет в историю как глава региона, при котором был принят соответствующий закон....
Ну и отлично, пусть будет именно так.
И почему то кажется (я перекрестился) что скоро в новой столице будут координальные изменения.
Изя
2018-12-20 12:53:31
Да , вот теперь то жизнь наладится , заживём . . НУ ,НУ . двоечники !!!!!
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