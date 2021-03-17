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Депутаты продолжают добиваться компенсации проезда к местам отдыха для пенсионеров-северян, путешествующих на личном автотранспорте

Новости. Общество
13:20, 18 Марта 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
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Сегодня на заседании Заксобрания Карелии депутаты поддержали обращение к зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой и министру труда и соцзащиты России Антону Котякову с просьбой дополнить Правила компенсации расходов на оплату проезда по стране пенсионерам Крайнего Севера к месту отдыха и обратно один раз в два года, если они используют личный автотранспорт.

Авторами инициативы выступили Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Вадим Андронов, Галина Гореликова, Марина Гуменникова, Михаил Стоцкий.

Поводом послужили многочисленные обращения пенсионеров-северян о том, что в установленном в федеральном законодательстве перечне случаев компенсации проездов к местам отдыха расходы при передвижении на автомобиле для этой категории граждан не учтены. Также такой возможности лишены пенсионеры, путешествующие на автомобиле за границу.

Как сообщил один из авторов инициативы депутат Вадим Андронов, аналогичное обращение Законодательное собрание Республики Карелия направляло год назад, из ответа следовало, что пенсионеры очень устают в дороге и поэтому им следует пользоваться общественным транспортом.

"Железнодорожное и авиасообщение доступно не во всех районах Карелии, а путешествие с пересадками не для всех пенсионеров является комфортным. Между тем, сейчас активно развивается автодорожная сеть, и многие пенсионеры имеют личный автомобиль и путешествуют до мест отдыха и обратно на машине. Пенсионный Фонд уже выплачивает такие компенсации пенсионерам, но сложившаяся практика исходит из судебных решений. Это необходимо исправить", - прокомментировал парламентарий.

Обращение депутатов поддержано на заседании Заксобрания Карелии и будет направлено в федеральные органы власти.

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