Депутаты проголосовали против увеличения выплат на покупку квартир сиротам в Карелии

Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии отказался поддержать поправки к законодательству, которые могли бы увеличить размеры выплат на покупку квартир бывшим детям-сиротам.

По действующему закону дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, имеют право на бесплатное предоставление жилья. В качестве альтернативы они по желанию могут получить выплаты в размере почти 1,5 млн рублей и вложить их в покупку квартир.

На заседании комитета обсуждались две поправки, которые позволяют увеличить размер выплат. Первая предусматривает индексацию этих выплат в зависимости от роста стоимости жилья в течение года, а вторая — увеличение норматива площади жилого помещение с 18 до 33 кв. метров, что также привело бы к росту размера выплат.

Оба этих предложения вызвали возражения в правительстве из-за недостатка средств в бюджете. Комитет согласился с этим аргументом и проголосовал против поправок.

Вместе с тем, депутаты поддержали инициативы министерства социальной защиты Карелии, согласно которым бывшие дети сироты получат право на выплаты с 22 лет, а срок действия сертификатов будет продлен с 5 до 12 месяцев.