Депутаты Петросовета рассмотрят проект бюджета в прямом эфире

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В пятницу 22 ноября состоится очередная сессия Петрозаводского городского Совета 28 созыва.
Заседание начнется в 11.00 и пройдет в малом зале администрации Петрозаводска. Соответствующее распоряжение подписано председателем Петросовета Геннадием Боднарчуком.
Центральная тема повестки дня – проект бюджета Петрозаводского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и его принятие в первом чтении.
Подробнее со всеми проектами решений можно ознакомиться в специальном разделе официального сайта Петрозаводского городского Совета.
Пресс-служба Петросовета обращает внимание, что на официальном сайте в разделе "Видеотрансляция" можно будет посмотреть сессию в прямом эфире.
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