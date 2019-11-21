Депутаты Петросовета рассмотрят проект бюджета в прямом эфире

В пятницу 22 ноября состоится очередная сессия Петрозаводского городского Совета 28 созыва.

Заседание начнется в 11.00 и пройдет в малом зале администрации Петрозаводска. Соответствующее распоряжение подписано председателем Петросовета Геннадием Боднарчуком.

Центральная тема повестки дня – проект бюджета Петрозаводского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и его принятие в первом чтении.

Подробнее со всеми проектами решений можно ознакомиться в специальном разделе официального сайта Петрозаводского городского Совета.

Пресс-служба Петросовета обращает внимание, что на официальном сайте в разделе "Видеотрансляция" можно будет посмотреть сессию в прямом эфире.