Депутаты разберутся с автохламом, брошенным на улицах Петрозаводска

Члены рабочей группы Петросовета поддержали ряд изменений в действующие Правила благоустройства города, направленные на решение проблемы разукомплектованного и брошенного автотранспорта, сообщили в горсовете.

В Петросовете состоялась рабочая группа по рассмотрению изменений в Правила благоустройства территории Петрозаводска. В совещании под председательством депутата горсовета Дмитрия Ивасько приняли участие представители Карельской транспортной прокуратуры, специалисты Комитета ЖКХ и нормативно-правового управления администрации карельской столицы, а также депутаты Петросовета Андрей Ушаков и Виталий Марков.

Участники заседания рассмотрели изменения в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, которые призваны обеспечить безопасность дорожного движения и избавить дворы и улицы от автохлама.

В частности, предлагается дополнить документ понятиями «разукомплектованное транспортное средство» и «брошенное транспортное средство». Согласно проекту решения, к категории разукомплектованных предлагается относить автомобили, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей (капот, дверь, запор горловин цистерн и т.д.), одно или несколько стекол, колеса, внешние световые приборы, шины, а также сгоревшие машины. Брошенным транспортом предложено считать автомобили, которые не имеют собственника, собственник которого неизвестен либо он отказался от права собственности на данное ТС.

Кроме того, изменения вводят запрет размещения разукомплектованных и брошенных транспортных средств на территориях общего пользования многоквартирных домов и вне специальных мест, предназначенных для ремонта, техобслуживания или утилизации автомобилей, гаражей и огороженных автостоянок. В случае обнаружения указанных категорий транспортных средств на территориях, где их размещение или хранение запрещено, администрация Петрозаводска будет наделена правом проводить мероприятия по освобождению данных земельных участков.

Руководитель рабочей группы, депутат по округу №9 Дмитрий Ивасько подчеркнул, что автохлам, брошенный недобросовестными хозяевами, является одной из серьезных городских проблем.

- В рамках своей депутатской деятельности, на встречах с избирателями регулярно поднимается вопрос, что делать с автомобилями, припаркованными на территориях многоквартирных домов, но их владельцев никто не видел 10 лет и больше. В настоящее время никаких реальных рычагов решения этой проблемы пока нет, - отметил Дмитрий Ивасько.

Депутат Петросовета по округу №5 Виталий Марков поддержал коллегу по депутатскому корпусу и отметил, что в связи с актуальностью и высокой социальной значимостью вопроса необходимо оперативно разработать Порядок, который позволит администрации карельской столицы беспрепятственно убирать разукомплектованные и брошенные автомобили с улиц и дворов.

В свою очередь депутат по округу №7 Андрей Ушаков предложил уделить отдельное внимание вопросу подготовки окончательного варианта Порядка работы с брошенными и разукомплектованными автомобилями с учетом опыта других регионов, последних изменений в федеральное законодательство и существующей судебной практики.

- Введение понятий «разукомплектованное» и «брошенное транспортное средство» в Правила благоустройства – это серьезный и важный первый шаг. На данном этапе нам необходимо заложить нормативную основу. Впереди, уверен, нас ждет большая работа по данному направлению. Необходимо очень внимательно продумать все организационные вопросы. Например, предусмотреть финансирование мероприятий по вывозу данных автомобилей, где хранить собранный автохлам и как его утилизировать, - отметил депутат.

По итогам заседания члены рабочей группы единогласно поддержали проект решения. Дальнейшее обсуждение предложенных изменений в Правила благоустройства на территории Петрозаводского городского округа продолжится на публичных слушаниях с участием горожан, которые состоятся 24 декабря.