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Депутаты Заксобрания обсудили вопросы развития Арктической зоны и Севера с коллегами из Ямало-Ненецкого автономного округа

Новости. Общество
15:43, 29 Июня 2021
фото: © Заксобрание Карелии

Спикер ЗС Карелии Элиссан Шандалович 25 июня встретился с делегацией Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, в состав которой вошли председатель парламента Сергей Ямкин и председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера Эдуард Яунгад.

Во встрече также приняли участие первый заместитель председателя карельского парламента Ольга Шмаеник и председатель Комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук.

Элиссан Шандалович приветствовал коллег и отметил, что, несмотря на то, что регионы находятся на весьма удаленном расстоянии друг от друга, они расположены на севере России и имеют много общих вопросов.

«Значительная часть Республики Карелия — это Арктическая зона, по некоторым районам такое решение было принято недавно. Считаю, что у нас много общих интересов в плане организации жизни на этих территориях, особенно в области законотворчества. Законодательство, связанное с Арктикой, поддержка Арктических северных регионов — эти вопросы для нас актуальны, как и для вас. Климатические условия, транспортная доступность, сложность создания инфраструктуры, развитие бизнеса, которому требуются особые условия, и, безусловно, вопросы поддержки коренных народов — это наши общие интересы», — сказал Элиссан Шандалович.

Ольга Шмаеник отметила, что работа карельского парламента тесно связана с расширением мер поддержки коренных малочисленных народов, проживающих на территории Карелии.

«Меры поддержки, которые мы определили Законом Республики Карелия, с каждым годом все больше находят отражение в бюджете республики. Мы стараемся создавать новые инструменты помощи коренным народам, это и поддержка изучения языка, культуры, социально-ориентированных организаций, этнокультурного развития, в том числе выпуск периодики на национальных языках, телепередач для детей и взрослых. Мы стараемся поддерживать их бюджетными средствами», — прокомментировала Ольга Шмаеник.

Леонид Лиминчук поблагодарил коллег за визит и отметил, что прямой разговор — это лучшее, что может быть для взаимодействия, позволяющего поделиться лучшими практиками в работе.

«Мы два самобытных края. Уверен, что депутаты парламента Ямало-Ненецкого округа очень болеют за свой регион и такой диалог нам необходим. Нам интересно познакомиться с вашим опытом цифровизации парламента, также у нас большой опыт работы в Межпарламентской Ассоциации, с которой мы активно сотрудничаем», — сказал Леонид Лиминчук.

Спикер парламента Ямало-Ненецкого округа Сергей Ямкин поблагодарил коллег за возможность обменяться опытом и отметил, что между парламентами с 2007 года заключено соглашение о сотрудничестве, и это, безусловно, помогает в законотворческой работе.

В ходе встречи депутаты также обсудили вопросы строительства дорожной инфраструктуры и развития малой авиации в регионах, а также возможность дистанционной работы парламентов в период распространения коронавирусной инфекции.

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