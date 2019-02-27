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Новости. Общество
19:07, 27 Февраля 2019
фото: Заксобрания Карелии

Депутаты Законодательного собрания посетили школы Прионежского района

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Как развивается сельская школа и с какими сложностями сталкиваются образовательные учреждения обсудили в Прионежье первый вице-спикер Законодательного собрания Ольга Шмаеник и председатель парламентского Комитета по образованию Галина Гореликова.

Депутаты посетили школы Ладвы, Ладва-Ветки, Шокши, Рыбреки и Шелтозера, осмотрели классы, дошкольные группы, спортивные залы.

В последние годы для муниципальной сети образования многое удается сделать благодаря республиканским субсидиям и федеральным программам. Закупается мультимедийное оборудование, учебная литература, мебель, педагоги проходят необходимые курсы повышения квалификации. Второй год депутаты Законодательного Собрания предусматривают средства на ремонт школ. В Шелтозере, Рыбреке и Шокше благодаря средствам федеральной программы развития коренных малочисленных народов приведены в порядок классы, приобретено учебное оборудование. В большинстве школ предписания надзорных органов незначительны. Это, в том числе результат плановой работы по текущему ремонту и дооборудованию зданий, отметила Ольга Шмаеник.


фото ЗС Карелии

Помимо республиканского бюджета за счет федерального финансирования в районе обновляются спортзалы. В этом году работы пройдут в школах Ладвы и Рыбреки. В Шокше и Ладва-Ветке ремонты завершены несколько лет назад, но школьные спортзалы по-прежнему в очень хорошем состоянии.


фото ЗС РК

Образовательные учреждения активно привлекают спонсорскую помощь. Например, в Ладва-Ветке местное предприятие помогает с дровами, школа самостоятельно обустроила баскетбольную площадку. Шокшинской школе финансовую поддержку оказывают местные предприниматели, Рыбреке – горнодобывающие карьеры.

В школах Прионежья ведется разноплановая внеурочная деятельность – организованы логоритмические занятия, кружки, проводятся эколого-просветительские мероприятия, работают школьные музеи, сейчас дети готовятся к празднованию Дня Победы.

"Сегодня мы познакомились с несколькими форматами организации учебного и воспитательного процесса. Посетили малокомплектную школу и учреждения, где школа и детский сад работают совместно. В свое время это могло вызывать вопросы, но сейчас мы видим, что ребятам здесь хорошо и уютно. Время показало, что это было правильное управленческое решение", - отметила Галина Гореликова.


фото ЗС РК

Депутаты пообщались с молодыми педагогами, напомнили учителям о возможности получить земельный участок для ИЖС. Говорили о федеральной программе "Земский учитель", о разработке которой объявил в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин. 1 млн рублей станет хорошей поддержкой для специалистов и даст толчок развитию сельских школ.

"Сейчас остро стоит вопрос модернизации сети образовательных учреждений Карелии, - отмечает Ольга Шмаеник. - Мы не раз эту тему поднимали и скоро вновь вернемся к ее обсуждению. Поездка в Прионежье показала, что несмотря на различия школ, в их статусе или организации учебно-воспитательного процесса, их объединяет одно: пока есть педагоги и ученики, есть и стимул к развитию. Это верно отметила директор школы Ладва-Ветки".

Выездные рабочие совещания депутатов продолжатся.

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