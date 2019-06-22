Депутаты Заксобрания Карелии начали прием граждан

В Петрозаводске и в районах республики парламентарии проводят прием граждан, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Первым посетителей принял председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике, главный врач Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска Алексей Хейфец. Прием проходит в кабинете главного врача БСМП.

В здании Законодательного Собрания запланированы встречи с гражданами у депутатов Вадима Андронова, Алексея Исаева, Ивана Гусева и Михаила Стоцкого.

Парламентарии также проводят прием в районах республики. Марина Лебедева – в Сортавале, Элиссан Шандалович – в д. Толвуя, Ирина Кузичева – в Сумском Посаде, Евгений Беседный – в Медвежьегорске, Татьяна Богданова – в Питкяранте, Алексей Орлов – в Беломорске и п. Сосновец, Валерий Шоттуев – на ст. Шуйская.

Подробный график приема опубликован на сайте Законодательного Собрания.



Напомним, Дни единого приема граждан и представителей организаций проводятся в Карелии по инициативе Главы республики Артура Парфенчикова с 2017 года. В этот раз депутатами было принято решение проводить прием граждан 22 и 23 июня.