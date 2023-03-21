Депутаты Заксобрания не поддержали предложение коллеги о выделении 42 млн рублей на нужды диабетиков

Депутат Михаил Уханов предложил внести изменения в республиканский бюджет на 2023 год, чтобы выделить дополнительно 42 млн рублей на нужды диабетиков.

Сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам депутат Михаил Уханов предложил внести изменения в республиканский бюджет на 2023 год, чтобы выделить дополнительно 42 млн рублей на обеспечение диабетиков лекарствами и средствами самоконтроля.

По словам парламентария, большое количество больных сахарным диабетом жалуются на нехватку лекарств и средств самоконтроля, а так как средств недостаточно, то они вынуждены ждать, поэтому Минздраву необходима финансовая поддержка.

Но, несмотря на доводы депутата Уханова, его предложение о внесении изменений в бюджет не нашло поддержки у членов комитета.

Представитель Минздрава сообщила, что в настоящее время все нуждающиеся получают положенные им препараты, а вопрос о дополнительном финансировании решается.