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Депутаты Заксобрания от КПРФ просят прокурора проверить законность распоряжения главы Карелии по введению QR-кодов

Новости. Общество
16:31, 14 Октября 2021
фото: коллаж © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Евгений Ульянов, Сергей Андруневич, Сергей Гыбин и Андрей Монастыршин просят прокуратуру провести проверку Распоряжения главы Карелии от 8 октября 2021 года за №622-р на предмет законности и соответствия требованиям Конституции РФ и Федеральным Законам.

Депутаты Заксобрания от КПРФ написали обращение в адрес прокурора Карелии Дмитрия Харченкова с просьбой проверить законность распоряжения главы Карелии по введению QR-кодов.

Депутаты сообщили, что к ним обратились избиратели по вопросу ужесточения антиковидных ограничений, которые содержатся в Распоряжения главы Карелии от 8 октября 2021 года за №622-р.

Согласно Распоряжению, при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня.

«Избиратели выступают за отмену ограничений на свободный вход в медицинские учреждения, учреждения образования, культуры и спортивные учреждения Республики Карелия», — говорится в обращении депутатов к прокурору.

Также Депутаты Заксобрания от КПРФ Евгений Ульянов, Сергей Андруневич, Сергей Гыбин и Андрей Монастыршин попросили прокуратуру провести проверку Распоряжения главы Карелии от 8 октября 2021 года за №622-р на предмет законности и соответствия требованиям Конституции РФ и Федеральным Законам.

«При наличии признаков состава административного правонарушения либо уголовного преступления в действиях должностных лиц, вынесших Распоряжение, просим привлечь к ответственности соответствующих должностных лиц», — призвали депутаты.

Напомним, с 15 октября на территории республики начинает действовать система QR-кодов. Распоряжение об этом подписал руководитель региона Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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User
2021-10-14 17:02:02
Наконец-то хоть кто-то сподобился обратиться в прокуратуру!
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