Деревянные скамейки и урны появились возле лестничного спуска у набережной в Петрозаводске

На территории возле лестничного спуска на Пушкинской установили скамейки и урны в скандинавском стиле, сообщили в администрации города.

В зоне отдыха, ведущей к Онежской набережной рядом с лестницей на Пушкинской улице в районе пересечения с улицей Свердлова, установили малые архитектурные формы: скамейки и урны, оформленные деревом в скандинавском стиле.

Это последние работы на лестничном спуске на Пушкинской. Реставрацию спуска и прилегающей территории проводило ООО "Свой дом". Все основные работы на объекте подрядчик завершил в сентябре. Тогда компании оставалось смонтировать перила и установить малые архитектурные формы.

Зону отдыха и элементы пешеходной инфраструктуры благоустроили в рамках мероприятий 100-летия республики. Ранее на территории натуральной плиткой замостили дорожки, установили бортовые камни, устроили клумбы, газоны и смонтировали гранитные ступени.

Ранее администрация Петрозаводска пообещала жителям Древлянки благоустроить Тропу Ивана Царевича до зимы.