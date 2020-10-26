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Деревянные скамейки и урны появились возле лестничного спуска у набережной в Петрозаводске

Новости. Общество
14:45, 27 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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На территории возле лестничного спуска на Пушкинской установили скамейки и урны в скандинавском стиле, сообщили в администрации города.

В зоне отдыха, ведущей к Онежской набережной рядом с лестницей на Пушкинской улице в районе пересечения с улицей Свердлова, установили малые архитектурные формы: скамейки и урны, оформленные деревом в скандинавском стиле.

Это последние работы на лестничном спуске на Пушкинской. Реставрацию спуска и прилегающей территории проводило ООО "Свой дом". Все основные работы на объекте подрядчик завершил в сентябре. Тогда компании оставалось смонтировать перила и установить малые архитектурные формы.

Зону отдыха и элементы пешеходной инфраструктуры благоустроили в рамках мероприятий 100-летия республики. Ранее на территории натуральной плиткой замостили дорожки, установили бортовые камни, устроили клумбы, газоны и смонтировали гранитные ступени.

Ранее администрация Петрозаводска пообещала жителям Древлянки благоустроить Тропу Ивана Царевича до зимы.

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Комментарии

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David
2020-10-27 15:48:03
Неправильные скамейки. Орки непременно с задними конечностями залезут.
протестанутый
2020-10-27 15:05:08
В совецком стиле.
Гость
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