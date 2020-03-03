Деревянный дом сгорел в поселке Карелии

В поселке Элисенваара Лахденпохского района пожар сегодня уничтожил трехквартирный деревянный дом.

По сообщению МЧС Карелии, в 14:58 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района (8 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по улице Школьная в поселке Элисенваара. На тушение возгорания у пожарных ушло чуть более часа, но строение спасти не удалось.

Как пишут в паблике "ЛахденпохьЯ-Навсегда!", деревянный дом сгорел полностью. Пострадавшим, чья квартира со всем содержимым была уничтожена огнем, требуется помощь.

Ранее пожар произошел в восьмиквартирном деревянном дома в поселке Спасская Губа.