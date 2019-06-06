Деревня Киндасово станет объектом этнографического туризма

Глава Карелии поручил к 15 июля Миннацу совместно с Минэком встретиться с инициативной группой деревни Киндасово для детальной проработки вопроса по созданию этнографической деревни как туристического объекта.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", в 2018 году местная жительница Светлана Хребтова при финансовой поддержке службы занятости в 58,8 тыс. рублей открыла центр туристических услуг "Киндасово". Проект стал победителем конкурса Президентских грантов.

В деревне планируют открыть общественный музейно-досуговый Центр "Киндасово". Создание этнографической деревни – следующий этап развития деревни.



правительство Карелии

Планы развития Пряжинского района и реализация инициатив местных жителей обсудили на совещании в ходе рабочей поездки Артура Парфенчикова в Пряжу. Инвестиции в основной капитал района за год увеличились в 2,6 раза, в 2018 году они составили 3 млрд рублей.