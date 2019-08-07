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Новости. Общество
11:57, 07 Августа 2019
фото: Валерий Поташов

"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия

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Аллее городов-побратимов в карельской столице отказано в официальном статусе достопримечательного места.

Республиканское управление по охране объектов культурного наследия отказалось включить Аллею городов-побратимов в Петрозаводске в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Карелии. Приказ об этом подписала исполняющая обязанности начальника управления Виктория Гуртова, лишив тем самым аллею с находящейся на ней скульптурной композицией "Дерево дружбы" шанса получить официальный статус достопримечательного места карельской столицы.

Никаких обоснований принятого республиканскими чиновниками решения в приказе нет: в документе содержатся лишь два резолютивных пункта – отказать во включении Аллеи городов-побратимов в Перечень выявленных объектов культурного наследия и исключить ее из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, расположенных на территории Карелии.

Читайте подробнее в статье "Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места"

     

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Комментарии

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елпидифор
2019-08-07 12:43:04
Вот так: некая И.О., которая останется безвестной (и не наказанной) в Истории, росчерком пера низвела символ дружбы между народами (не чиновниками) в разряд простых железяк. Теперь у мэрии есть полное право отправить знак на свалку этой Истории, пообещав для приличия его реконструкцию и забыв о ней, как это было сделано с Домом крестьянина или зданием детской поликлиники. 
однозначно
2019-08-07 12:31:14
Ну всё. Интеллектуальная аудитория под руководством балетмейстера Поташова опять пляски и хороводы устроит. В прошлый раз у них не хватило людишек на полноценный хоровод, на это раз выпишут активистов из питерского Мемориала. Теперь у него там подвязки есть. Трунов, я правильно сказал ?
Valentina Vonti
2019-08-07 12:27:05
Друзья о какой дружбе -чиновники грызутся как собаки,кому предпочтение отдать,кто заплатит больше -вот и дружба.
Неравнодушный
2019-08-07 12:12:44
Правильно. Символ мира больше не синхронизируется с утренними новостями в зомбоящике.
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